Мэр Тбилиси поддержал возобновление прямых авиарейсов между Грузией и Россией

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Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе поддержал идею возобновления прямых авиарейсов между Грузией и Россией.

— Граждане России спокойно приезжают к нам. Кроме того, много наших соотечественников живут в разных городах России, — заявил он.

По словам Каладзе, если предложение о возобновлении прямых рейсов поступит со стороны Москвы, он его с удовольствием поддержит. Он также отметил особую популярность Грузии среди российских туристов, передает его слова ТАСС.

В сентябре МИД Грузии обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в нарушении государственной границы страны во время его визита в Абхазию. В министерстве призвали Минск уважать территориальную целостность Грузии «в международно признанных границах».

Лукашенко 28 сентября впервые посетил Абхазию с официальным визитом. Белорусский президент в ходе встречи с главой республики Асланом Бжанией обсудил вопросы укрепления отношений двух стран. Тот выразил уверенность в том, что приезд Лукашенко придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами.