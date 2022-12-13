«Кристина, тварь, образумься»: Кушанашвили высказался о конфликте Асмус и Харламова

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На прошлой неделе стало известно, что актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов продолжают жить вместе после развода, однако это привело к конфликту. Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал новость, выразив непонимание их отношений.

— Зачем они, живя в одном доме, переписываются в Интернете? Гарик пишет: «Кристина, тварь, образумься». Ее ответ: «Увижу тебя — убью!» В это время на кухне громыхает посудой мама Харламова, — сказал он.

По словам журналиста, он не понимает, зачем бывшие супруги продолжают открывать публике подробности личной жизни и унижать друг друга. Вместо этого им следует остановить конфликт и начать нормально общаться друг с другом, передает StarHit.

Недавно Гарик Харламов пошутил про оставленный им для Кристины Асмус после расставания дом. На шутку комика бывшая супруга отреагировала сразу же, приняв ее в штыки. После этого бывшие супруги начали обмениваться колкостями в социальных сетях, пока поведение бывшей невестки не привлекло внимание мамы Харламова Натальи.