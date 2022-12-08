«Беспредел»: мама Гарика Харламова пристыдила Кристину Асмус

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С момента развода актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова прошло уже два года. Недавно Харламов пошутил про оставленный им жене после расставания дом. На шутку комика бывшая супруга отреагировала сразу же, приняв ее в штыки.

Актриса резко ответила, что Харламов вообще ничего не оставил ей. Она также посоветовала бывшему мужу помочь ей и их совместному ребенку обзавестись жильем.

Затем бывшие супруги продолжили обмениваться колкостями в социальных сетях, пока поведение бывшей невестки не привлекло внимание мамы Харламова Натальи.

— Предел наступил. Точнее, беспредел. Может, проще было обсудить данные моменты дома? Да, в том самом прекрасном и уютном доме, в котором мы все живем вместе. С Настюшей. Кстати, у ребенка есть жилье. И не одно. Обеспеченное любящим папой, — заявила она.

В ноябре стало известно, что Харламов вернулся к роли ведущего Comedy Club спустя около двух недель отсутствия в шоу. В пресс-службе ТНТ уточнили, что комик уходил в «небольшой отпуск», не раскрывая подробностей ухода комика из передачи.

3 ноября юморист прокомментировал свой уход из Comedy Club. Неизвестно, по чьей инициативе ведущий покинул шоу, но поклонники уже успели назвать произошедшее «изгнанием».

Вместо Харламова соведущим Павла Воли стал Андрей Бебуришвили. Некоторые фанаты сразу после кадровых перестановок стали сыпать проклятиями в адрес «подсидевшего» Харламова Бебуришвили и отказывались далее смотреть шоу без своего любимца.