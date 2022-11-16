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Гарик Харламов вернулся в Comedy Club

Евгений Белоусов
Общество
Гарик Харламов вернулся в Comedy Club
Фото: Youtube / Данила Поперечный

Комик Гарик Харламов вернулся к роли ведущего Comedy Club спустя около двух недель отсутствия в шоу. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

— Чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять, — прокомментировал свое возвращение артист.

В пресс-службе уточнили, что Харламов уходил в «небольшой отпуск», не раскрывая подробностей ухода комика из передачи. Новый выпуск с Харламовым и Павлом Волей в роли ведущих выйдет уже 18 ноября, передает ТАСС.

3 ноября юморист прокомментировал свой уход из Comedy Club. Неизвестно, по чьей инициативе ведущий покинул шоу, но поклонники уже успели назвать произошедшее «изгнанием».

Вместо Харламова соведущим Воли стал Андрей Бебуришвили. Некоторые фанаты сразу после кадровых перестановок стали сыпать проклятиями в адрес «подсидевшего» Харламова Бебуришвили и отказывались далее смотреть шоу без своего любимца.

Харламов признался, что не ожидал такого развития событий. Также он заступился за своего молодого преемника.

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