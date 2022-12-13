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Юрий Стоянов назвал участников Comedy Club достойными преемниками «Городка»

Александр Афонин
Общество
Юрий Стоянов назвал участников Comedy Club достойными преемниками «Городка»
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

На сегодняшний день достойными преемниками сатирической передачи «Городок» являются участники проекта Comedy Club, а также стендап-комики. Об этом заявил народный артист России Юрий Стоянов.

— Это огромное количество замечательных ребят внутри Comedy Club. Это я так считаю, конечно, они могут так не считать. Это то, что происходит в стендапе, хотя мы им никогда не занимались. Особенно в женском стендапе, который я стараюсь не пропускать, — сказал он, на соответствующий вопрос журналиста.

Стоянов отметил, что не стоит придерживаться стереотипов и относить к хорошим юмористам только мужчин. По его словам, женщины-комики зачастую носят огромный пласт жизненного опыта, который очень удачно выплескивают публике, передает ТАСС.

В ноябре прошел Международный день Клуба веселых и находчивых — самой веселой телеигры, которая до сих пор собирает у экранов миллионы почитателей со всей страны. «Вечерняя Москва» связалась с постоянным членом жюри КВН Юлием Гусманом и другими бывшими участниками игр.

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