Собутыльники ограбили мужчину на 180 тысяч рублей в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, деревня Сонино Карта всех событий

Злоумышленники ограбили собутыльника, находившегося вместе с ними в гостях в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 13 декабря.

По ее словам, преступление произошло в частном доме в деревне Сонино городского округа Домодедово. Трое мужчин пришли в гости к общему знакомому и выпивали. Во время застолья одному из них несколько раз приходили сообщения от банка, в которых отображался текущий баланс карты. Злоумышленники обратили на это внимание и вечером того же дня напали на мужчину, отобрали у него телефон и деньги, после чего силой заставили сообщить пароль от мобильного банковского приложения. Получив желаемое, преступники перевели себе 150 тысяч рублей и скрылись. Общая сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Через несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в Павловском Посаде. В квартире у злоумышленников обнаружили украденный телефон и часть денег, которые позже были возвращены владельцу.

Задержанных заключили под стражу.

Похожее преступление произошло в городском округе Раменском. Мужчина ворвался в магазин и потребовал от продавщиц выручку из кассы. Женщины оказали сопротивление при помощи веника, но злоумышленник отобрал его и избил им сотрудниц.