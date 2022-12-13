Пушилин заявил, что удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева

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Продолжение ударов по энергетической инфраструктуре Украины позволит приблизить военное поражение Киева. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин во вторник, 13 декабря.

По словам политика, подобная тактика приводит к затруднениям в сфере военной логистики и коммуникации подразделений Вооруженных сил Украины. Кроме того, нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры нарушает полноценную работу ремонтных баз украинских войск.

— В целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается, — цитирует Пушилина РИА Новости.

До этого Денис Пушилин сообщил, что обстановка на линии соприкосновения сегодня сложная, однако есть продвижения на Марьинском, Угледарском и других направлениях. Что касается направления Майорска, то, по словам главы ДНР, «позиции также удерживаются в рамках тех попыток контратакующих действий противника, идут продвижения вперед в направлении Дзержинского».