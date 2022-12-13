«Обстановка остается сложной»: Пушилин рассказал о ситуации на линии фронта

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Обстановка на фронте сложная, однако есть продвижения на Марьинском, Угледарском и других направлениях. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Обстановка на линии фронта остается сложной. Но наши подразделения продолжают продвигаться вперед. Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед. Только не так быстро, как хотелось бы, — рассказал он.

По его словам, на Марьинском направлении постоянно идут бои, непосредственно у застройки самой Марьинки.

— Противник продолжает подтягивать резервы, пытается отбить те позиции, которые потерял. Наши подразделения контратаки отбивают и продолжают метр за метром продвигаться непосредственно в сам населенный пункт Марьинка, — уточнил Пушилин.

Также он сообщил, что есть продвижение на Первомайском направлении. Что касается направления Майорска, то, по словам главы ДНР, «позиции также удерживаются в рамках тех попыток контратакующих действий противника, идут продвижения вперед в направлении Дзержинского».

— На Артемовском направлении мы видим, что бойцы подразделения «Вагнера» зачищают Яковлевку на Соледарском направлении и продолжают работу в окрестностях города Артемовска, — сообщил Пушилин в интервью РИА Новости.

До этого Пушилин рассказал, что более 50 процентов территории республики освобождено от ВСУ. Он добавил, что задача стоит освободить всю территорию ДНР в конституционных границах.