Пушилин: более 50 процентов территории ДНР освобождено от украинской армии

Фото: Администрация президента РФ

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во вторник, 13 декабря, сообщил, что более 50 процентов территории республики освобождено от ВСУ.

— Освобождено территорий Донецкой народной республики немногим более 50 процентов. Если мы говорим о населении — для нас это самое важное — то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большей, нежели уже на освобожденных территориях, — рассказал он корреспонденту РИА Новости.

Пушилин добавил, что задача стоит освободить всю территорию ДНР в конституционных границах. Он подчеркнул, что подразделения делают все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.

12 декабря в Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

До этого Пушилин рассказал о продвижении российских войск по всей линии соприкосновения в Донбассе. Он отметил, что на одних участках это продвижение составляет от 100 до 200 метров в день, при этом где-то важны и 10–20 метров, если это «улучшает позиции» российских подразделений.