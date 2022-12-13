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Приметы и советы

Астролог Гусева рассказала, каким будет 2023 год

Ирина Игнатенко
Общество
Астролог Гусева рассказала, каким будет 2023 год
Фото: shutterstock

Весь 2022 год прошел под знаком Юпитера в Овне, закончится этот период лишь в середине мая 2023 года. Это значит, что все основные процессы нынешнего года будут продолжать оказывать влияние и на начало следующего, постепенно затухая. Об этом рассказала астролог Анна Гусева.

Таким образом, позитивные изменения ждут россиян только ближе к лету. Но, по словам астролога, в целом следующий год будет намного спокойнее.

— Кролик — символ спокойствия, поэтому 2023 год станет временем, когда планета получит не только долгожданную передышку от всевозможных потрясений, но и шанс поменять все к лучшему, — отметила она в комментарии РИАМО.

По словам астролога, перемены к лучшему ждут и Россию, страну ждет постепенный подъем.

Трех знаков зодиака ждут перемены в жизни уже с 11 декабря. Такой прогноз сделала популярный астролог Тамара Глоба. Изменения придут в жизнь Львов, Тельцов и Весов, передает ФАН.

Названы пять знаков зодиака, у которых в 2023 году все будет складываться лучшим образом. Для знаков, у которых 2022 год выдался неприятным, новый 2023-й станет удачным.

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