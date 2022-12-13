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Путин поручил проработать вопрос внедрения курса по истории религий в программы вузов

Александр Афонин
Общество
Путин поручил проработать вопрос внедрения курса по истории религий в программы вузов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил российскому Минобрнауки проработать вопрос внедрения в высших учебных заведениях курса по истории религии страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Минобрнауки России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Ассоциацией «Российское историческое общество» и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса «История религий России», — говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента России Владимир Мединский и директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Доклад об итогах работы им следует предоставить до 15 марта следующего года, отметили в пресс-службе.

Накануне Владимир Путин поручил российскому правительству увеличить в начале следующего года зарплаты бюджетникам, исходя из фактического роста зарплат в сфере экономики в 2022 году. Соответствующий доклад глава государства ждет до 30 марта 2023 года.

Религия Минобрнауки Владимир Путин Вузы
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