СМИ: Китай ввел запрет на поставки процессоров Loongson в Россию и другие страны

Фото: depositphotos

Китай запретил поставки процессоров Loongson на базе собственной архитектуры LoongArch в Россию и другие страны. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой близкий к Минцифры РФ источник.

По данным источника, чипы Loongson уже тестировались отдельными российскими производителями электроники, однако теперь закупить партию нет возможности.

Представитель рынка электроники объяснил, что запрет на экспорт процессоров Loongson связан с тем, что Китай использует лучшие чипсеты в военно-промышленном комплексе.

При этом в настоящее время ноутбуки и материнские платы на Loongson доступны для покупки на AliExpress, в связи с чем не исключено, что запрет окажется формальным, предположил глава компании «Промобит» Максим Копосо в беседе с изданием.

До этого сообщалось, что российский ноутбук Unchartevice 6540 на базе отечественной операционной системы Astra Linux поступил в продажу. Девайс уже можно купить у ретейлеров. Максимальная стоимость ноутбука от производителя составляет 39 990 рублей.