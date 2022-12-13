Министр обороны Индии заявил о пресечении вторжения войск КНР на территорию страны

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Индийские военнослужащие в ходе пограничного конфликта, произошедшего 9 декабря, не позволили силам Народно-освободительной армии Китая (НОАК) войти на территорию страны. Об этом заявил министр бороны Индии Раджнат Сингх во вторник, 13 декабря.

— Войска НОАК попытались в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линию фактического контроля в районе Янцзе в секторе Таванг, — сказал он.

По словам министра, в результате попытки вторжения между войсками Индии и Китая возник рукопашный бой. Несколько солдат с обеих стороны оказались ранены, передает Lenta.ru.

Событие стало первой стычкой между Индией и Китаем после смертельных столкновений летом 2020 года. Тогда на спорной границе завязалась драка между военнослужащими, где применялись камни и железные палки. В результате инцидента 20 солдат индийской армии погибли.

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