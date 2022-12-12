Сувалкский коридор: кому принадлежит и почему не дает покоя НАТО

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Американские военные назвали стокилометровую линию между Белоруссией и Калининградской областью — Сувалкский коридор — препятствием для увеличения поставок оружия Украине. Это связано с тем, что в случае доведения ситуации до прямого столкновения России и НАТО вполне возможны серьезные бои именно на этой территории. «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой Сувалкский коридор, кому он принадлежит и может ли стать полем боя между РФ и странами НАТО.

Интересен не только России

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Сувалкский коридор уже давно является поводом для беспокойства как России, так и стран Запада.

— Это территория Польши — большой выступ, который вклинивается между Калининградской областью и Белоруссией. Сувалкский коридор — условное название, это просто район Польши. Он был камнем преткновения еще со времен Первой мировой войны. Это уязвимый участок территории, который всегда Россия пыталась захватить, чтобы обеспечить развитие стратегического наступления на Запад. А самые ожесточенные бои проходили там во время Первой и Второй мировых войн, — пояснил эксперт.

Россия не единственная проявляла интерес к Сувалкскому коридору, подчеркнул Гундаров: так, накануне Второй мировой войны Гитлер пытался договориться с Польшей, чтобы его забрать, но поляки на это не согласились.

По сути, Польша не пускала Германию на ее собственные земли в Восточной Пруссии. Предложение Германии выделить железнодорожную линию или автостраду с экстерриториальной границей через Сувалкский коридор в нынешнюю Калининградскую область поляки не восприняли, рассказал специалист.

Стратегически удобен

Сувалкский коридор в рамках стратегических операций — очень удачная территория для развития наступления как в сторону Европы, так и в сторону России, заметил эксперт.

— Сейчас Сувалкский коридор отрезает Калининградскую область от Белоруссии. Поляки, генералы НАТО и Пентагона рассматривают его как место вероятного военного столкновения в случае, если, например, Польша решит участвовать в разделе Украины. Это один вариант, второй — если Польша спровоцирует начало глобальной войны. В первую очередь это будет наступление с Сувалкского коридора на Калининградскую область. Потому что Калининградская область сейчас находится в изоляции от территории России, но это наиболее уязвимое место, хотя и наиболее защищенное, — объяснил Гундаров.

По словам эксперта, исторически сложилось, что бывшая Восточная Пруссия и нынешняя Калининградская область всегда были очень защищены и сдавались в самую последнюю очередь. Так, группировка Гитлера в Восточной Пруссии сдалась после того же, как в Берлине подписали договор о завершении войны, отметил собеседник «ВМ».

Уязвим в случае конфликта

Если поставки западного оружия Украине будут слишком сильными, то высока вероятность открытого вступления в конфликт НАТО, и в этом случае страны альянса окажутся уязвимы в Сувалкском коридоре, подчеркнул Гундаров.

— Польша, Украина и США провоцируют глобальный конфликт между Россией и НАТО. В материальном плане конфликт уже идет, в чисто человеческом — тоже: на территории Украины воюет вся Европа. Там не только европейское оружие, но и добровольцы тоже. Осталось только юридически оформить этот конфликт, но это уже будет началом войны, — заявил эксперт.

Если будут предприняты попытки атак со стороны НАТО или даже Польши, Россия задействует для защиты своих территорий все возможное оружие, заключил собеседник «ВМ».