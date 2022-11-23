Какие территории считаются самыми спорными в мире

Фото: Минобороны РФ

Свыше ста территорий в мире являются предметом спора между различными странами. Одновременно с этим на нашей планете есть и так называемые terra nullius — бесхозные земли, не подпадающие под суверенитет ни одного государства. О самых известных спорных территориях, а также о феномене ничейных земель — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое спорная территория

Под «спорной» понимается территория, чья государственная принадлежность оспаривается хотя бы одной страной. Такие территории могут представлять собой самые разные объекты, в том числе:

признанные, частично признанные или непризнанные государства (Гибралтар, Косово, Нагорно-Карабахская Республика);

самостоятельные единицы под суверенитетом какого-либо государства — острова (Курилы), муниципалитеты (Оливенса), районы (Пыталовский), села (Аибга) и так далее.

В некоторых случаях речь может идти о совсем небольших территориях. Так, необитаемая скала Роколл, находящаяся в Атлантическом океане, является предметом спора сразу четырех стран — Великобритании, Ирландии, Дании и Исландии. При этом площадь скалы составляет всего 570 квадратных метров.

Скала Роколл / Фото: Irish Defence Forces / CC BY 2.0

Наличие территорий, принадлежность которых оспаривается, вполне естественно. В большинстве случаев государства решают такие разногласия на дипломатическом уровне.

— Спорные территории будут возникать постоянно, потому что картина мира меняется, а государственные границы — это в общем-то в некоторых случаях условность, — отметил в беседе с «ВМ» главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков.

Шестерка самых спорных

Кашмир

Спорная область на северо-западе полуострова Индостан. Конфликт вокруг нее возник в 1947 году после раздела территории Британской Индии. Раздел происходил по религиозному принципу: провинции с преимущественно индуистским населением отошли Индии, а с мусульманским — Пакистану.

Однако княжество Джамму и Кашмир с мусульманским большинством оказалось под суверенитетом Индии. Такое положение дел не устроило Пакистан. В результате трех войн (1947–1966 годы) территория Кашмира оказалась поделена между тремя странами:

Индией (60 процентов);

Пакистаном (30);

Китаем (10).

По сей день Пакистан и Индия регулярно обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Ни одна из сторон не собирается отказываться от притязаний на всю территорию Кашмира. Особое беспокойство вызывает тот факт, что обе страны обладают ядерным оружием.

Курильские острова

В 1945 году после поражения во Второй мировой войне Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Ее суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также небольшими островами японского архипелага. В то же время острова Курильской гряды (Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи) вошли в состав СССР.

Через шесть лет Япония подписала Сан-Францисский мирный договор, в котором отказалась «от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова». Но в документе не было указано, в пользу какого государства японцы отказываются от территорий.

В 1956 году Москва и Токио подписали совместную декларацию, согласно которой советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и Хабомаи. Произойти это должно было только после заключения мирного договора.

Такой договор формально так и не был заключен. Спор о принадлежности Курильских островов до сих пор не окончен. Де-факто они находятся под контролем России с 1945 года.

Курильские острова / Фото: Яндекс.Карты (скриншот)

Гибралтар

Гибралтар — заморская территория Великобритании, расположенная на юге Пиренейского полуострова. Его площадь составляет всего 6,5 квадратных километра. При этом Гибралтар имеет стратегическое положение, позволяющее контролировать одноименный пролив, соединяющий Атлантический океан и Средиземное море.

Испания все еще не признает британского суверенитета над Гибралтаром, который был захвачен английскими войсками еще в начале XVIII века.

Фолклендские острова

Острова находятся в юго-западной части Атлантического океана и являются важным стратегическим пунктом. Владеющая Фолклендами страна может контролировать перемещение по Южной Атлантике.

В настоящее время острова входят в состав Великобритании на правах заморской территории. В 1982 году вокруг них вспыхнула война: аргентинская армия провела военную операцию, в результате которой смогла захватить Фолкленды. Однако этот успех продлился недолго. В ходе боевых действий британцы вернули контроль над островами.

Аргентина по сей день оспаривает принадлежность Фолклендских островов. В апреле 2022 года МИД страны осудил учения Великобритании у Фолклендов.

Спутниковый снимок Фолклендских островов / Фото: NASA

Косово

В 2008 году автономный край Косово и Метохия, где этническое большинство составляют албанцы, провозгласил независимость от Сербии и образование Республики Косово (со столицей в Приштине). Сербия, как и 94 из 193 стран ООН (в том числе Россия), эту независимость не признала.

В настоящее время Косово находится под местным самоуправлением. Для «обеспечения стабильности» в регионе находится контингент НАТО Kosovo Force (KFOR).

Время от времени ситуация в Косове обостряется. Одна из причин — ущемление прав сербов, проживающих на севере автономного края. Так, в августе 2022 года местные власти собирались аннулировать сербские документы на подконтрольной им территории.

Голанские высоты

Голаны — горное плато площадью 1,8 квадратных километра, расположенное на севере Израиля и юге Сирии. С 1946 года эта территория являлась частью сирийской провинции Кунейтра.

По итогам Шестидневной войны 1967 года Израиль занял две трети Голанских высот, а в 1981 году парламент страны провозгласил суверенитет над захваченной территорией.

И Сирия, и Израиль считают Голанские высоты частью своих земель. Согласно резолюции Совбеза ООН от 17 декабря 1981 года, Голанские высоты являются частью Сирии, а решение Израиля «недействительным и не имеющим международной юридической силы».

Ничейные территории

Terra nullius, или «ничейной землей», принято считать территорию, которая не находится под суверенитетом ни одного из государств. В настоящее время под это понятие подпадает всего четыре земли:

Земля Мэри Бэрд (Антарктида);

Бир-Тавиль — территория площадью около двух тысяч квадратных километров между Суданом и Египтом;

Западная Сахара — де-факто оккупирована Марокко, но ООН признает ее «ничейной» и требует проведения референдума;

Горня Сига — необитаемая территория площадью семь квадратных метров между Сербией и Хорватией (обе страны отказываются от притязаний на нее).

— Ничейные территории — большая редкость, — говорит Аркадий Тишков. — Ведь как только возникает вопрос «ничейности» территории, соседние государства, как правило, готовы предъявить на нее свои претензии.

Ученый также отмечает, что в ближайшие годы стоит ожидать появления новых участков суши в Арктике. Это уже происходит из-за потепления климата и таяния ледников. Над новоиспеченными островами в Арктике кто-то так или иначе должен будет установить свой протекторат.

— За последние десятилетия несколько десятков островов появилось в российских арктических водах. Один из них — остров Яя, открытый в 2013 году, — заключил Тишков.