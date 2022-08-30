«Красные линии»: почему США провоцируют Китай на военный конфликт с Тайванем

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Газета Politico пишет, что администрация президента США Джо Байдена планирует попросить американский Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму 1,1 миллиарда долларов. Подобные заявления говорят о реальных настроениях в Соединенных Штатах, поскольку им важно спровоцировать Китай на военный конфликт. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Красные линии Китая

— США будут и дальше прощупывать все новые и новые красные линии, провоцируя Китай на ответные действия силового характера. Задача Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Китай предпринял силовую акцию по возвращению Тайваня в тот момент, когда китайскому государству это будет невыгодно. Если наблюдать с весны этого года, то Тайвань сначала посетила одна американская делегация, затем Нэнси Пелоси прилетела, после литовская делегация. Раньше вообще ходили разговоры, что Литва планирует признать независимость Тайваня. Учитывая, что реакция Китая на все эти дела крайне сдержанная, то американцы понимают, что еще одну красную линию во взаимоотношениях можно пройти, — разъяснил он.

При этом эксперт уверен, что американским властям выгодно провоцировать китайское государство, однако КНР грамотно не поддается на агрессивные действия США.

— США и дальше будут провоцировать КНР, задача Китая диаметрально противоположная. Она заключается в том, чтобы взять Тайвань тогда, когда американцы по тем или иным причинам не смогут оказать Тайваню поддержку. К примеру, из-за возможного кризиса в США или выборов президента, — сказал он.

Быть Си Цзиньпину или не быть

Собеседник «ВМ» отмечает, что и в самом Китае есть определенные проблемы, которые могут повлиять на дальнейшие действия страны.

— Кроме того, в самом материковом Китае ситуация усложняется еще двумя факторами. Во-первых, это грядущий съезд КПК, на котором будет поставлен вопрос, быть Си Цзиньпину или не быть. Во-вторых, продолжающийся в Китае COVID-террор. Напомню, что сейчас во многих китайских городах людей заставляют сдавать ПЦР-тесты перед началом учебного года. Люди под палящим солнцем вынуждены стоять в огромных очередях, в других городах мы видим насильственное запирание людей по домам. Все это преследует в свою очередь внутриполитические цели. Задача заключается в том, чтобы вызвать у населения недовольства нынешней властью. И если это недовольство проявится в широких массах, то Си Цзиньпина не переизберут, — отметил специалист.

По его словам, место лидера Китая может занять бывший генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао. Также Котов считает, что китайские власти уже начали подготовку к возвращению Тайваня военным путем.

— Сейчас КНР воевать за Тайвань нет смысла. Они к этому готовятся, рано или поздно китайцы будут брать Тайвань, поскольку все возможности мирного присоединения исчерпаны. США при этом продолжают вооружать Тайвань. К слову, англосаксы являются мастерами в создании провокаций, они способны спровоцировать КНР на военные действия. Напомню, что 11 сентября 2001 года, Тонкинский инцидент 1964 года и Перл-Харбор в 1941 году были организованы именно американскими властями, — подытожил востоковед.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему КНР и США невыгодна война за Тайвань.