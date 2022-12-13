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«Вечерняя Москва» запустила раздел с играми на сайте vm.ru

Василий Плиткин
Общество
«Вечерняя Москва» запустила раздел с играми на сайте vm.ru
Фото: depositphotos

Поиграть в различные онлайн-игры — от головоломок до полноценных стратегий — теперь можно на портале vm.ru. Скачивать игры не нужно: функционал доступен бесплатно как на мобильном телефоне, так и на компьютере. Игровой каталог включает в себя порядка 14 тысяч игр в более чем 20 категориях на любой вкус и возраст: аркады, викторины, боевики, игры для малышей, настольные, обучающие игры, стратегии и симуляторы, игры для двоих и классические казуальные.

Игровой функционал предоставлен партнером проекта — компанией «Яндекс».

— В преддверии Нового года мы запустили на сайте развлекательный раздел, чтобы наши читатели могли не только узнать о происходящих в Москве и мире событиях, но и немного отвлечься от рутины и отдохнуть. Надеемся, что это укрепит нашу связь с аудиторией и сделает наш портал еще более интересным и полезным для пользователей, — комментирует запуск игрового раздела заместитель генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Екатерина Бурмистрова.

Ранее на сайте vm.ru появился специальный раздел к столетию «Вечерней Москвы». В нем представлены архивные номера газеты, материалы знаменитых авторов «Вечерки» и статьи об истории главной газеты столицы.

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