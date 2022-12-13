ФСБ задержала пытавшегося вступить в ВСУ жителя Абакана

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Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался вступить в ВСУ. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

Подозреваемый в связях с украинскими Вооруженными силами был задержан силовиками в аэропорту Красноярска. Его обвиняют в покушении на государственную измену, сообщил Telegram-канал Daily Strom.

Ранее сотрудники ведомства провели задержания двоих жителей Севастополя. Мужчин заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По версии следствия, они передавали противнику сведения о местоположении объектов министерства обороны. По предварительным данным, один из задержанных был завербован украинской стороной еще в 2016 году. Момент задержания был записан на видео.