Появилось видео задержания двоих жителей Севастополя, подозреваемых в госизмене

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Появилась запись задержания двоих жителей Севастополя, которых подозревают в государственной измене. Видео было опубликовано в четверг, 8 декабря.

На кадрах запечатлены моменты задержания, сопровождения на допросы, а также обыски по местам жительства предполагаемых преступников.

Ранее стало известно, что двоих мужчин задержали по подозрению в передаче украинским спецслужбам сведений о местах расположения объектов Министерства обороны. Известно, что одного из задержанных СБУ завербовала еще в 2016 году.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Барнауле подпольного оружейника. На чердаке своего дома мужчина переделывал охолощенные образцы в боевые и продавал их.