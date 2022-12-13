Около 1,5 тысячи хвойных деревьев и кустарников высадят на Сосинской улице в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Сосинская улица Карта всех событий

На Сосинской улице столицы специалисты высадят 1,5 тысячи хвойных деревьев и кустарников для создания оригинальных детских площадок. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 13 декабря.

— Созданный бюро AFA ландшафт апеллирует к эстетике сосновой опушки. Деревья и кустарники различных видов акцентно высадят на площади две тысячи квадратных метров во дворе новостройки на Сосинской улице. Это горная сосна, ель, псевдотсуга, можжевельник и другие, — сказал он.

Общая площадь благоустройства составит более восьми тысяч квадратных метров. В рамках работ специалисты обустроят две детские и две спортивные площадки. На последней установят стол для пинг-понга, воркаут-зону и настил для йоги.

До этого Сергей Кузнецов сообщил, что ледяной сад из зеркальных панелей появится на территории жилого комплекса «Молжаниново» на севере Москвы. По его словам, в проекте живые красочные растения соединятся с зеркальными «глыбами льда». Эффект ледяного сада будет создан благодаря зеркальным панелям высотой от одного до 3,5 метра.