Музей Победы подвел итоги заочного конкурса детских песен «Главные детские песни»

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Более 200 авторов со всей страны представили композиции гражданско-патриотической тематики для участия в конкурсе «Главные детские песни 3.0». Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы во вторник, 13 декабря.

— Музей Победы объявил итоги заочного конкурса детских песен в рамках проекта «Главные детские песни 3.0». Более 200 авторов со всей страны представили композиции гражданско-патриотической тематики, объединяющие людей и поколения, — говорится в сообщении.

Среди лидеров оказались авторы из Москвы, Московской, Белгородской, Воронежской, Новосибирской, Свердловской и Томской областей, а также из Белоруссии. В рамках конкурса члены жюри определили песни, которые будут исполняться солистами и вокальными коллективами, приявшими участие в проекте.

Накануне сообщалось, что сотрудники столичного Музея Победы провели занятие для ребят из госпитальных школ. Мероприятие состоялось в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева в рамках сотрудничества с проектом госпитальных школ «УчимЗнаем», участие в котором музей принимает с 2019 года.