Музей Победы провел занятие для 35 госпитальных школ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Сотрудники столичного Музея Победы провели занятие для ребят из госпитальных школ. Мероприятие состоялось в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева в рамках сотрудничества с проектом госпитальных школ «УчимЗнаем», участие в котором музей принимает с 2019 года. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

— Ребятам очень нравятся наши встречи, и их неподдельный интерес к истории, их любознательность, стремление узнавать новое вдохновляют нас на создание новых программ. Особенно мы счастливы, когда у ребят тоже получается приехать к нам в гости. Например, несколько учеников побывают в музее 21 декабря, — рассказала руководитель Детского центра музея Елена Слесаренко.

1/5 Фото: Пресс-служба Музея Победы 2/5 Фото: Пресс-служба Музея Победы 3/5 Фото: Пресс-служба Музея Победы 4/5 Фото: Пресс-служба Музея Победы 5/5 Фото: Пресс-служба Музея Победы

Ребята отправились на виртуальную экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа». А после онлайн-встречи для учеников школы в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева прошел мастер-класс по изготовлению моделей танка Т-34.

До этого сообщалось, что в Музее Победы открылась выставка «Zаветам Vерны», посвященная современным Героям России — участникам специальной военной операции (СВО).

На выставке представлены почти тысяча историй подвигов участников СВО. Также проведены параллели с героями Великой Отечественной войны. Еще посетители узнают о работе военных корреспондентов, освещающих события спецоперации.

Кроме того, в Музее Победы состоялась церемония гашения почтовых марок, посвященных героям специальной военной операции на территории Украины. Мероприятие прошло в рамках форума «Школа героя», посвященного обсуждению проектов патриотического воспитания.