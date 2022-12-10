Выставка о героях спецоперации открылась в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в пятницу, 9 декабря, открылась выставка «Zаветам Vерны», посвященная современным Героям России — участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

— Выставка посвящена самому острому и злободневному настоящему — героям, которые совершили и продолжают совершать подвиги в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Мы очень мало о них знаем — что-то из новостей и Телеграм-каналов. И мы должны узнать о них, их мужестве и самопожертвовании. Ведь то, что происходит в Донбассе сопоставимо, а местами и страшнее, чем было в Сталинграде. Выставка создана для того, чтобы мы знали каждого нашего героя поименно, отдавали им почести уже сейчас, пока они живы. А если не живы, то — их матерям, отцам, родным, чтобы они чувствовали и знали, что их воинский долг, подвиг очень нужен нам всем. Мы гордимся своими героями, — заявил директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

На выставке представлены почти тысяча историй подвигов участников СВО. Также проведены параллели с героями Великой Отечественной войны. Еще посетители узнают о работе военных корреспондентов, освещающих события спецоперации.

Современные мультимедийные решения: проекции и светозвуковое сопровождение, позволят гостям музея погрузиться как в события 80-летней давности, так и современности. Также в экспозиции создана иммерсивная аудиовизуальная 3D-инсталляция.

Выставка будет работать до 27 февраля 2023 года.

9 декабря в Музее Победы состоялась церемония гашения почтовых марок, посвященных героям специальной военной операции на территории Украины. Мероприятие прошло в рамках форума «Школа героя», посвященного обсуждению проектов патриотического воспитания.