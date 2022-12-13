Мужчина, сбивший двух человек на Олимпийском проспекте, не имел водительских прав

Мужчина, который сбил двух человек на пешеходном переходе на Олимпийском проспекте, на момент ДТП не имел водительских прав. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 13 декабря.
По ее словам, срок его водительского удостоверения истек. Также Нефедова сообщила, что 35-летний виновник аварии был ранее судим.
ДТП, о котором идет речь, произошло в ночь с 12 на 13 декабря на Олимпийском проспекте в Москве. Внедорожник Land Rover сбил на пешеходном переходе двух человек: 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Гражданка находится в тяжелом состоянии.
Водитель иномарки скрылся с места преступления, однако позже его задержали на Звенигородском шоссе. По предварительной информации, в момент ДТП он был пьян.