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Приметы и советы

Мужчина, сбивший двух человек на Олимпийском проспекте, не имел водительских прав

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, сбивший двух человек на Олимпийском проспекте, не имел водительских прав
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Олимпийский проспект Карта всех событий

Мужчина, который сбил двух человек на пешеходном переходе на Олимпийском проспекте, на момент ДТП не имел водительских прав. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 13 декабря.

По ее словам, срок его водительского удостоверения истек. Также Нефедова сообщила, что 35-летний виновник аварии был ранее судим.

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

ДТП, о котором идет речь, произошло в ночь с 12 на 13 декабря на Олимпийском проспекте в Москве. Внедорожник Land Rover сбил на пешеходном переходе двух человек: 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Гражданка находится в тяжелом состоянии.

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

Водитель иномарки скрылся с места преступления, однако позже его задержали на Звенигородском шоссе. По предварительной информации, в момент ДТП он был пьян.

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