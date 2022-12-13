Мужчина, сбивший двух человек на Олимпийском проспекте, не имел водительских прав

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Россия, Москва, Олимпийский проспект Карта всех событий

Мужчина, который сбил двух человек на пешеходном переходе на Олимпийском проспекте, на момент ДТП не имел водительских прав. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 13 декабря.

По ее словам, срок его водительского удостоверения истек. Также Нефедова сообщила, что 35-летний виновник аварии был ранее судим.

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ДТП, о котором идет речь, произошло в ночь с 12 на 13 декабря на Олимпийском проспекте в Москве. Внедорожник Land Rover сбил на пешеходном переходе двух человек: 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Гражданка находится в тяжелом состоянии.

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Водитель иномарки скрылся с места преступления, однако позже его задержали на Звенигородском шоссе. По предварительной информации, в момент ДТП он был пьян.