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Водитель «Ленд Ровера», сбивший двух человек на Олимпийском проспекте, был пьян

Юлия Курганова
Происшествия
Водитель «Ленд Ровера», сбивший двух человек на Олимпийском проспекте, был пьян
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Олимпийский проспект Карта всех событий

35-летний водитель машины марки «Ленд Ровер», который совершил наезд на пешеходов на Олимпийском проспекте, находился в состоянии опьянения. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила Прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Пешеходы — 33-летний мужчина и 38-летняя женщина, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, были госпитализированы с различными травмами. В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии.

Водитель внедорожника скрылся с места аварии, но спустя непродолжительное время был установлен и задержан на Звенигородском шоссе.

Привлечение виновного лица к установленной законом ответственности, а также принятие процессуального решения по факту ДТП находятся на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.

До этого сообщалось, что на Страстном бульваре произошло столкновение внедорожника со снегоуборочной техникой, в результате чего один человек скончался. Водитель внедорожника скрылся с места аварии. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали его.

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