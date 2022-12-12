Автомобилист сбил двух человек на Олимпийском проспекте и скрылся

Фото: Вечерняя Москва

Автомобиль сбил двух человек на Олимпийском проспекте в районе дома 22. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Уточняется, что пешеходы пересекали проезжую часть в положенном месте на разрешающий сигнал светофора. На данный момент там работают профильные специалисты оперативных служб города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение по Олимпийскому проспекту в сторону ул. Сущевский Вал затруднено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Водитель скрылся с места происшествия.

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Еще один человек попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе на западе столицы. Авария произошла на Ельницкой улице в районе дома № 14.

Также в понедельник, 12 декабря, машина сбила велосипедиста. Мужчина пересекал проезжую часть на красный свет, и водитель не успел затормозить.