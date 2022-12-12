Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП в центре города

Фото: Пресс-служба Совфеда

Прокуратура Центрального административного округа Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на Олимпийском проспекте. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Привлечение виновного лица к установленной законом ответственности, а также принятие процессуального решения по факту ДТП находятся на контроле в прокуратуре, — говорится в тексте сообщения.

12 декабря стало известно, что внедорожник «Ленд Ровер» сбил двух человек в центре города, после чего скрылся с места происшествия. Уточняется, что пешеходы пересекали проезжую часть в положенном месте на зеленый сигнал светофора.

До этого сообщалось, что на Страстном бульваре произошло столкновение внедорожника со снегоуборочной техникой, в результате чего один человек скончался. Водитель внедорожника скрылся с места аварии. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали его.

10 декабря на Хабаровской улице произошло ДТП с участием двух пешеходов. Инцидент случился, когда люди переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.