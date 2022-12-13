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Андрей Бочкарев: Шесть социальных объектов построят для дольщиков ЖК «Царицыно»

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Шесть социальных объектов построят для дольщиков ЖК «Царицыно»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 6-я Радиальная улица, 7 Карта всех событий

На территории жилого комплекса «Царицыно» специалисты возведут шесть социальных объектов. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В жилом комплексе завершается строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену. Также на территории продолжается возведение детского сада на 140 мест, — говорится в сообщении.

Заммэра добавил, что на данный момент на стадии проекта находится детский сад на 320 мест и две школы на 825 учеников. Кроме того, специалисты занимаются вопросом предоставления участка для образовательного комплекса на 1175 мест. По словам Бочкарева, все здания будут построены за счет города.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что работы по завершению возведения ЖК «Царицыно» продолжаются. Для увеличения темпов строительства на объект были дополнительно привлечены подрядные организации.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что в столице завершается строительство девяти новых производственных корпусов в индустриальном парке «Руднево». Планируется, что работы должны быть окончены до конца текущего года.

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