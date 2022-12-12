Андрей Бочкарев: В индустриальном парке «Руднево» завершается строительство девяти корпусов

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, индустриальный парк Руднёво Карта всех событий

В столице завершается строительство девяти новых производственных корпусов в индустриальном парке «Руднево», перспективной площадки особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории индустриального парка «Руднево» завершается строительство еще одного производственного комплекса. Он включает девять корпусов, предназначенных практически для любого вида производства и, как ожидается, станет крупнейшим в составе площадки. Общая площадь строений — свыше 50 тысяч квадратных метров, они возводятся на участке более 5,6 гектара, — отметил он.

Заммэра добавил, что возведение объекта идет по графику. Планируется, что работы должны быть окончены до конца текущего года. В начале ноября специалисты ввели в эксплуатацию первые два корпуса, а в середине месяца завершили строительство еще пяти корпусов.

В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус приоритетного проекту по созданию индустриального парка «Руднево». Глава города отметил, что на данный момент специалисты реализуют 14 инвестиционных приоритетных проектов в городе. По его словам, инвесторы вложили в них порядка 40 миллиардов рублей.

Также стало известно о досрочном завершении прокладки дорог к индустриальному парку «Руднево». Согласно плану, на территории индустриального парка будет введено порядка 120 тысяч квадратных метров производственных площадей. Его резиденты будут заняты выпуском медицинских изделий, реагентов для лабораторий, беспилотников и многого другого.