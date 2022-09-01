Собянин присвоил статус приоритетного проекту по созданию индустриального парка «Руднево»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Правительство города присвоило индустриальному парку «Руднево» статус инвестиционного приоритетного проекта. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Присвоили индустриальному парку «Руднево» статус инвестиционного приоритетного проекта. Мы на четверть снижаем нагрузку на инвестора по региональным налогам. А он, в свою очередь, даст городу сотни рабочих мест и все условия для развития инноваций, — сказал он.

Глава города добавил, что на данный момент парк готов на 90 процентов. Он расположится недалеко от станции метро «Лухмановская» и станет шестой производственной площадкой особой экономической зоны (ОЭС) «Технополис Москва».

Мэр отметил, что на данный момент специалисты реализуют 14 инвестиционных приоритетных проектов в городе. По его словам, инвесторы вложили в них порядка 40 миллиардов рублей. Планируется, что по окончании работ в столице появится более 10 тысяч новых рабочих мест, отметил Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам независимого экономиста Андрея Бархота, придание парку статуса приоритетного инвестиционного проекта поспособствует опережающему развитию деловой активности и созданию новых рабочих мест в Москве. А снижение налоговой нагрузки поможет развитию начинающих компаний.

В свою очередь, президент МТПП Владимир Платонов выразил уверенность, что присвоение нового статуса индустриальному парку «Руднево» — это закономерный и продуманный шаг. Он отметил, что резиденты получат солидный пакет льгот, который позволит сделать проект еще более привлекательным.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что еще шесть стартовых площадок включили в программу реновации жилищного фонда в столице. По его словам, площадки расположены в районах Рязанский, Головинский, Можайский, Царицыно, Южное Тушино и Ново-Переделкино.