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Собянин включил в программу реновации еще шесть стартовых площадок

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Собянин включил в программу реновации еще шесть стартовых площадок
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Еще шесть стартовых площадок включили в программу реновации жилищного фонда в столице. Об этом в среду, 31 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В комфортное жилье, построенное на этих площадках, переедут 3,9 тысячи человек из 22 старых домов, — отметил глава города.

По его словам, площадки расположены в районах Рязанский, Головинский, Можайский, Царицыно, Южное Тушино и Ново-Переделкино.

Собянин добавил, что на сегодняшний день в столице насчитывается 561 стартовая площадка. В программу реновации включены 5175 домов, а более 70 тысяч горожан уже переехали в новые современные квартиры, констатировал мэр в Telegram-канале.

Собянин включил в программу реновации еще шесть стартовых площадок Фото: Telegram / Сергей Собянин

До этого министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на юго-западе Москвы с начала реализации программы реновации 8,6 тысячи горожан получили письма от столичного департамента городского имущества с предложениями равнозначных квартир, которые находятся в более чем 20 новостройках.

Строительство Сергей Собянин Реновация
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