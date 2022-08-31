Более семи тысяч жителей ЮЗАО заключили договоры на новое жилье по программе реновации

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На юго-западе Москвы с начала реализации программы реновации 8,6 тысячи горожан получили письма от столичного департамента городского имущества с предложениями равнозначных квартир, которые находятся в более чем 20 новостройках. Об этом в среду, 31 августа, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Сегодня уже 95 процентов участников программы в округе определились с выбором квартиры, а договоры на новое жилье заключили более семи тысяч москвичей, — отметил он.

По словам руководителя ведомства, ведется расселение 52 домов, которые расположены в районах Обручевский, Академический, Зюзино, Ясенево, Коньково, Черемушки, Котловка, а также Северное и Южное Бутово.

Участники программы получают комфортные квартиры в пределах их районов. Все новостройке имеют благоустроенную прилегающую территорию с детскими и спортивными площадками, а также зонами для отдыха. На первых этажах открываются магазины, медицинские и культурно-досуговые центры, кафе и предприятия сферы услуг, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что наибольшее количество горожан, переехавших в новое жилье в рамках реализации программы реновации, проживает в районе Проспект Вернадского.