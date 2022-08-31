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Район Проспект Вернадского стал лидером по числу переезжающих по реновации жителей

Анастасия Колоскова
Город
Район Проспект Вернадского стал лидером по числу переезжающих по реновации жителей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин
Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Наибольшее количество горожан, переехавших в новое жилье в рамках реализации программы реновации, проживает в районе Проспект Вернадского. Об этом в среду, 31 августа, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, порядка 8,5 тысячи жителей района уже отметили новоселье или же находятся в процессе переезда в новые комфортные квартиры. В настоящее время в районе Проспект Вернадского идет расселение 33 старых пятиэтажек. При этом 12 домов уже полностью расселены, а шесть — демонтированы. Процесс заселения идет в восьми новостройках, отметил руководитель департамента.

Он добавил, что в столице около 18,8 тысячи горожан находятся в процессе переезда в новое жилье. Всего переехали свыше 70 тысяч человек.

Также в Москве, продолжил Левкин, идет заселение 186 новостроек, еще 18 многоэтажек ввели в эксплуатацию и готовят к передаче под заселение, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жилой дом с подземной автостоянкой построили на улице Чистова в столичном районе Текстильщики по программе реновации.

Сергей Левкин Реновация Район Проспект Вернадского
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