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Дом с подземной автостоянкой построили в Текстильщиках по реновации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом с подземной автостоянкой построили в Текстильщиках по реновации
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Чистова, владение 3 а, строение 1. Карта всех событий

Жилой дом с подземной автостоянкой построили на улице Чистова в столичном районе Текстильщики по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 30 августа.

— Жилищный фонд программы реновации в районе Текстильщики пополнился 128 квартирами с современным ремонтом. Двухсекционный дом общей площадью более 15 тысяч квадратных метров полностью достроили. Инспекторы Мосгосстройнадзора провели итоговую проверку, которая подтвердила соответствие жилого здания утвержденному проекту, — заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В доме 108 двухкомнатных и 20 трехкомнатных квартир. В каждой секции здания установили по два лифта, а также оборудовали комнаты для консьержа и колясочные. Прилежащую территорию благоустроили, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил об открытии 75 коммерческих предприятий на территории 23 новостроек, возведенных в рамках реализации программы реновации на севере столицы.

Строительство Жилье Реновация Район Текстильщики
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