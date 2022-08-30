Дом с подземной автостоянкой построили в Текстильщиках по реновации

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Чистова, владение 3 а, строение 1. Карта всех событий

Жилой дом с подземной автостоянкой построили на улице Чистова в столичном районе Текстильщики по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 30 августа.

— Жилищный фонд программы реновации в районе Текстильщики пополнился 128 квартирами с современным ремонтом. Двухсекционный дом общей площадью более 15 тысяч квадратных метров полностью достроили. Инспекторы Мосгосстройнадзора провели итоговую проверку, которая подтвердила соответствие жилого здания утвержденному проекту, — заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В доме 108 двухкомнатных и 20 трехкомнатных квартир. В каждой секции здания установили по два лифта, а также оборудовали комнаты для консьержа и колясочные. Прилежащую территорию благоустроили, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил об открытии 75 коммерческих предприятий на территории 23 новостроек, возведенных в рамках реализации программы реновации на севере столицы.