Более 70 коммерческих предприятий открылись в новостройках по реновации на севере Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На севере столицы на первых этажах 23 новостроек, возведенных в рамках реализации программы реновации, открылись 75 коммерческих предприятий. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— В этих помещениях работают пункты выдачи онлайн-заказов различных интернет-магазинов, кофейни и пекарни, продуктовые магазины, аптеки и салоны красоты, — отметил он.

По словам Левкина, на первых этажах некоторых домов открыты центры информирования по переселению. В них специалисты проводят для населения консультации и помогают оформить необходимые для переезда в новые квартиры документы.

Наибольшее количество коммерческих объектов в САО находится в Бескудниковском районе, в котором первую новостройку по программе реновации сдали еще в 2018 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации в городе возвели 204 новостройки общей жилой площадью 2,6 миллиона квадратных метров.