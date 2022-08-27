Андрей Бочкарев: По программе реновации в столице построили 204 дома

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала реализации программы реновации в городе возвели 204 новостройки общей жилой площадью 2,6 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил в субботу, 27 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— К настоящему моменту по программе реновации построены и введены в эксплуатацию 204 объекта жилой площадью 2,6 миллиона квадратных метров, из них передано под заселение 186 жилых домов, — сказал он.

Заммэра добавил, что программа реновации продолжает набирать обороты. По его словам, на данный момент специалисты заняты проектированием еще 238 зданий. На стадии строительства находится порядка 167 новостроек.

Директор ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» Дина Саттарова отметила, что программа проходит в городе поэтапно. Сегодня процесс строительства новых зданий проходит в соответствии с графиком.

13 августа Андрей Бочкарев сообщил, что с начала года в столице по программе реновации построили и ввели в эксплуатацию 26 домов. Уточняется, что под заселение было передано 36 домов.