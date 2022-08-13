Андрей Бочкарев: В рамках программы реновации с начала года в Москве построили 26 домов

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С начала года в столице по программе реновации построили и ввели в эксплуатацию 26 домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 13 августа.

Уточняется, что под заселение было передано 36 домов.

— Параллельно идет работа по подбору стартовых площадок для строительства новых домов. За первые семь месяцев года мы нашли 23 такие площадки. Всего на сегодня определены территории с градостроительным потенциалом 8,8 миллиона квадратных метров, — отметил он.

По словам заммэра, всего с начала реализации программы реновации специалисты возвели 203 дома, из них 185 — переданы под заселение. Кроме того, на стадии проектирования и строения находится еще 409 домов.

Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации, член Общественной палаты города Москвы Валерий Теличенко добавил, что программа реновации имеет социальную направленность и призвана улучшить условия жизни москвичей.

До этого сообщалось, что в рамках программы реновации в столичном районе Гольяново расселили первый дом. Новые квартиры получили 175 москвичей.