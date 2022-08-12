Первый дом в Гольянове расселили в рамках программы реновации

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 71 Карта всех событий

В рамках программы реновации в столичном районе Гольяново расселили первый дом. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Уточняется, что новые квартиры получили 175 москвичей.

— Жители пятиэтажки переехали в современные и комфортные квартиры в новостройке на Щелковском шоссе, дом 71, которая расположена в 150 метрах от старого дома, — отметил Левкин.

По его словам, в доме расположено 45 однокомнатных, 90 двухкомнатных и 15 трехкомнатных квартир с отделкой комфорт-класса. На первом этаже будут находиться помещения для объектов малого и среднего бизнеса.

Кроме того, территорию вокруг дома благоустроили и озеленили, во дворе построили детскую игровую площадку, а также зоны для спорта и отдыха, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Еще один дом по программе реновации появится в районе Бирюлево Восточное. Так, односекционный жилой дом будет включать в себя 108 квартир: 24 однокомнатных, 78 двухкомнатных и 6 трехкомнатных.