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Рафик Загрутдинов сообщил о начале строительства дома по реновации в Бирюлево Восточном

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов сообщил о начале строительства дома по реновации в Бирюлево Восточном
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Загорьевская улица Карта всех событий

В столичном районе Бирюлево Восточное стартовало строительство жилого дома по программе реновации. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Бирюлево Восточное по адресу улица Загорьевская, владение 2/2, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Новостройку возводят на месте снесенных зданий по адресам поселок Загорье, дома 3 и 5, жители которых уже получили новые квартиры по программе реновации. В настоящее время на площадке идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году, — рассказал он.

Односекционный жилой дом будет включать в себя 108 квартир: 24 однокомнатных, 78 двухкомнатных и 6 трехкомнатных. На первом нежилом этаже могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части обустроят колясочную, комнату консьержа с санитарным узлом, кладовую для уборочного инвентаря, а также зону размещения почтовых ящиков.

Рафик Загрутдинов сообщил о начале строительства дома по реновации в Бирюлево Восточном Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Также специалисты благоустроят территорию вокруг новостройки: во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин 11 августа рассказал «Вечерней Москве» о том, каковы были предпосылки программы реновации, как она реализуется сегодня и какими темпами будут строить дома для жителей пятиэтажек в будущем.

Строительство Жилье Район Бирюлево Восточное Реновация
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