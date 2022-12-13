Участники программы реновации получили в 2022 году более 46 тысяч консультаций

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Специалисты департамента городского имущества в этом году провели более 46 тысяч консультаций для участников программы реновации. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

— С начала 2022 года в столице открылось 45 центров информирования, в которых сотрудники департамента консультируют граждан, переселяющихся в новые квартиры по программе реновации, а также помогают с оформлением необходимых документов. В этом году уже более 39 тысяч человек, приступивших к переезду, воспользовались такой услугой, — отметил он.

По словам руководителя ведомства, участники программы реновации обращаются за консультациями также в окружные отделы по переселению. Он уточнил, что в общей сложности специалисты в центрах и приемных департамента провели свыше 46 тысяч консультаций по вопросам переселения в новое жилье.

Гаман добавил, что за весь прошлый год сотрудники департамента городского имущества проконсультировали участников программы реновации 24,7 тысячи раз.

Центры информирования по переселению, которые действуют по принципу одного окна, открывают на первых этажах новостроек. Также граждан консультируют в окружных отделах по переселению департамента городского имущества, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Басманный введут в эксплуатацию новый дом в рамках программы реновации.