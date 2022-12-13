Дом по программе реновации введут в эксплуатацию на Бакунинской улице

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Бакунинская улица, 60/2 Карта всех событий

В столичном районе Басманный введут в эксплуатацию новый дом в рамках программы реновации. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

— Монолитный дом с расширенной стилобатной частью, где смогут разместиться магазины и другие объекты инфраструктуры, построен по индивидуальному проекту. Здание полностью соответствует современным стандартам комфортного жилья, — отметил он.

Новостройка расположена по адресу Бакунинская улица, дом 60/2. В новостройке обустроили 38 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о согласовании проекта новостройки по программе реновации на Измайловском бульваре. Председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева заявила, что во всех квартирах выполнят полную отделку в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации.

Помимо этого, в Косино-Ухтомском районе столицы в рамках реализации программы реновации специалисты возведут дом с подземной стоянкой. Новостройка расположится на Оренбургской улице и будет состоять из 77 квартир: 22 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 10 трехкомнатных.