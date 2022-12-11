Новостройка по реновации появится в районе Косино-Ухтомский

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Оренбургская улица, 4 Карта всех событий

В Косино-Ухтомском районе столицы в рамках реализации программы реновации специалисты возведут дом с подземной стоянкой. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в воскресенье, 11 декабря.

— Проектом предусмотрено строительство двух односекционных корпусов с отделкой фасадов клинкерной плиткой под кирпич. Здания будут объединены подземной парковкой. Общая площадь жилого дома составит 9,7 тысячи квадратных метров, — сказал он.

Новостройка расположится на Оренбургской улице и будет состоять из 77 квартир: 22 однокомнатные, 45 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. В процессе строительства рабочие выполнят современную отделку, соответствующую стандартам программы реновации, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жилой дом в рамках программы реновации собираются построить в столичном районе Чертаново Северное. В новостройке предусмотрен паркинг на 110 машино-мест, а во дворе здания сделают детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники.