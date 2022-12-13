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Приметы и советы

Россия планирует выйти из Конвенции СЕ об уголовной ответственности за коррупцию

Александр Афонин
Общество
Россия планирует выйти из Конвенции СЕ об уголовной ответственности за коррупцию
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российской правительство поддержало законопроект, согласно которому предлагается выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к кабмину.

Согласно представленной информации, речь идет о конвенции, которая была подписана в 1999 году в Страсбурге. Как утверждается, решение о выходе России из-под действия документа связано с прекращением членства страны в Группе государств против коррупции, которое было принято Комитетом министров Совета Европы решения.

Выход России из Конвенции Совета Европы не повлечет дополнительных финансовых расходов из бюджеты страны, передает агентство.

9 декабря сообщалось, что в Государственную думу внесли законопроект, в котором предлагается выход России из соглашения о присоединении к Международному валютному фонду. С подобной инициативой выступили депутаты КПРФ. Как утверждают парламентарии, сегодня российской стороны нет смысла продолжать участвовать в МВФ.

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