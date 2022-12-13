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ФСБ задержала в пунктах пропуска более 400 украинских военных преступников

Анастасия Колоскова
Происшествия
ФСБ задержала в пунктах пропуска более 400 украинских военных преступников
Фото: president.gov.ua

В пунктах пропуска на российско-украинский границе задержали более 400 украинских националистов и военных преступников. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

— При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более четырехсот украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления, — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в общей сложности пограничники не допустили въезд в Россию 1026 лиц, которые причастны к террористической деятельности.

Эти цифры были озвучены на итоговом совместном заседании Национального антитеррористического комитета и федерального оперативного штаба под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что сотрудники органов безопасности Луганской народной республики задержали жителя региона, подозреваемого в передаче Службе безопасности Украины данных о месторасположении российских военнослужащих.

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