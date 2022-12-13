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Ефимов: Московские машиностроительные предприятия нарастили объем производства более чем на треть

Василий Плиткин
Город
Ефимов: Московские машиностроительные предприятия нарастили объем производства более чем на треть
Фото: Пресс-служба

Предприятия машиностроительной отрасли в Москве за 10 месяцев с января по октябре 2022 года увеличили объем выпуска изделий на 35,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что за указанное время предприятия поставили заказчикам товаров на сумму 127 миллиардов рублей, что на 14 процентов превышает показатель сопоставимого периода 2021 года.

— Такая динамика отчасти обусловлена поддержкой города. Так, четыре организации этой сферы имеют статус промышленного комплекса, с помощью которого они могут получать дополнительные налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на дальнейшее развитие, — рассказал заммэра.

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что с начала года объем отгруженных в Москве станков и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов вырос в 3,5 раза.

— С каждым годом продукция столичных предприятий становится все более конкурентоспособной, а уровень используемых в производстве отечественных компонентов постепенно растет. Также мы наблюдаем, что в отрасли постоянно появляются новые компании, предлагающие рынку современные высокотехнологичные установки, – отметил Овчинский.

В 2022 году в Москве начали производить компактные фрезерные станки для обработки металла. Устройство более чем на 70 процентов состоит из отечественных компонентов, а его стоимость на 30-50 процентов ниже, чем у зарубежных аналогов со схожими техническими характеристиками. Мощности производителя позволят выпускать несколько сотен установок ежегодно.

Накануне Ефимов сообщил, что на территории индустриального парка «Руднево» будут размещены предприятия, выпускающие микроэлектронику, медицинские изделия, а также высокотехнологичные производства.

Производство Владислав Овчинский Владимир Ефимов
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