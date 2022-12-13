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Москвичи оплатили стоянку в приложении «Парковки России» более 64 тысяч раз с начала года

Александр Афонин
Город
Москвичи оплатили стоянку в приложении «Парковки России» более 64 тысяч раз с начала года
Фото: depositphotos

Москвичи воспользовались услугой оплаты стоянки в мобильном приложении «Парковки России» более 64 тысяч раз с начала года. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В «Парковках России» можно посмотреть загруженность 104 негородских паркингов, а некоторые из них — оплатить прямо в приложении. Просто выберите на карте или в поиске парковку и введите номер своего парковочного билета. С начала года этой функцией воспользовались уже больше 64 тысяч раз, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что с помощью приложения горожане могут оплатить как городские стоянки, так и парковки у торговых центров. В этом году список доступных точек пополнили еще 28 автостоянок.

До этого сообщалось, что у «Московского паркинга» работает интерактивный сервис для оплаты парковки через кабинет юридического лица. На сегодняшний момент данным сервисом пользуется свыше 4,1 тысячи компаний.

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