Столичная полиция задержала двоих серийных телефонных мошенников

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Столичные полицейские задержали двух мужчин в Калужской области, которых подозревают в серии телефонных афер. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 13 декабря.

По ее словам, двое злоумышленников, ранее судимые 34 и 35-летние местные жители, обманывали пенсионеров.

Так, один раз они похитили у 94-летней пожилой женщины 20 тысяч рублей. Злоумышленники позвонили пенсионерке и сообщили, что ее близкий человек попал в беду и ему срочно нужна финансовая помощь. Деньги, по словам аферистов, нужно было передать присланному курьеру. Пожилая москвичка поверила преступникам и отдала наличные незнакомцу. Позже она созвонилась с родственником и поняла, что ее обманули.

Сотрудникам МВД удалось поймать мошенников. В ходе расследования выяснилось, что они причастны еще к четырем подобным преступлениям, а общий ущерб от их деятельности превысил 300 тысяч рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Фигурантов заключили под домашний арест.

Другого телефонного афериста полиция задержала в столице. Мужчина украл у пенсионерки, живущей в центре Москвы, 750 тысяч рублей.