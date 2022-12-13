Собянин одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти одобрили проекты строительства семи объектов различного назначения. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Реализация проектов будет исполнена за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

В частности, речь идет о двух образовательных объектах (на 575 школьников и 275 дошкольников) в районах Южнопортовый и Филевский Парк. Помимо этого, два офисных центра построят в поселении Внуковском и еще один — в районе Раменки. Также в районе Савелки появятся два промышленных комплекса.

Как уточняется, общая площадь будущих объектов составит 154,4 тысячи квадратных метров. На объектах в общей сложности будет создано порядка 15,5 тысячи рабочих мест. В реализацию проектов планируют проинвестировать свыше 15,6 миллиарда рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне глава города и министр здравоохранения России Михаил Мурашко провели открытие центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) столичного многопрофильного клинического центра «Коммунарка» в районе Зюзино. Собянин выразил надежду на то, что в ближайшие два–три года в столице удастся закончить реконструкцию материальной базы для качественного предоставления онкологической помощи.