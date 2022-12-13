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Восемь школьников пострадали на уроке химии в Красноярском крае

Степан Жирнов
Происшествия
Восемь школьников пострадали на уроке химии в Красноярском крае
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В одной из школ Красноярского края на уроке химии восемь детей отравились. Об этом стало известно в понедельник, 13 декабря.

Инцидент произошел в селе Малый-Имыш Ужурского района. Директор школы, совмещающий управление учреждением с преподавательской деятельностью, на уроке химии показывал ученикам девятого класса эксперимент. В какой-то момент в колбе загорелись реагенты, и она взорвалась.

В результате восемь детей почувствовали себя плохо. Вскоре их госпитализировали с токсическим отравлением.

В ходе расследования инцидента выяснилось, что эксперимент проводился с нарушением техники безопасности: учитель показывал опыт не в вытяжном шкафу, как полагается, а на обычной парте. Также школьников не обеспечили средствами защиты.

В итоге директора школы оштрафовали на 10 тысяч рублей, а также запретили ему вести уроки химии, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другой случай в школе произошел в подмосковных Химках. Во время перемены ребенку стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место врачи не смогли спасти подростка, он умер от сердечно-сосудистой недостаточности.

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