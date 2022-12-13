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Городские службы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада в Москве

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
Городские службы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого сильного снегопада в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме на фоне прогнозов о сильном снегопаде в столице. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидается сильный снег, его прирост может составить до 17 сантиметров, гололедица и снежный накат на дорогах. В связи с этим городские службы продолжают работать в усиленном режиме, — сообщил заммэра.

Он уточнил, что коммунальщики постоянно ведут мониторинг состояния улиц и проводят необходимые мероприятия по противогололедной обработке и очистке дорог, тротуаров, дворов и общественных пространств. Помимо этого, ведется круглосуточное дежурство аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы.

В связи с непогодой в Telegram-канале «Городское хозяйство» москвичей призвали быть предельно внимательными во время движения и перенести, если это возможно, поездки на автомобилях.

До этого сообщалось, что осадки в начале этой недели в Московском регионе могут побить рекорды, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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